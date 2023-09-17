مجلس الأمة: قوجيل يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان

الجزائر- استقبل رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان, الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي والوفد المرافق له.

وعقب اللقاء, أكد رئيس مجلس الشورى العماني في تصريح للصحافة, أن "سياسة الجزائر وسلطنة عمان متقاربة, ومبادئهما ترتكز على عدم التدخل في شؤون الغير وعدم قبول تدخل الغير في شؤونهما الداخلية".

وأشاد بالمناسبة, ب"التعاون والتنسيق الكبير القائم بين البلدين على المستوى البرلماني, وكذا التوافق الموجود بينهما في الاتحاد البرلماني العربي, الإسلامي والدولي, إلى جانب مواقفهما المشتركة حول عديد القضايا العربية والإسلامية".

اقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

وبعد أن نوه بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة, أعرب الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي, عن "سعادته بلقاء رئيس مجلس الأمة, المجاهد صالح قوجيل, الذي –كما قال-- ناضل واستبسل وكان من بين من حاربوا في سبيل استقلال الجزائر وكان لهم هدف واحد إما النصر أو الشهادة", متمنيا للجزائر "مستقبلا باهرا".

يذكر أن رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان, قد حل بالجزائر الخميس الماضي, في زيارة تدوم ستة أيام.