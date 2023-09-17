المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

الجزائر- استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان, الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي والوفد المرافق له.

وعقب اللقاء, أكد رئيس مجلس الشورى العماني في تصريح للصحافة, أن زيارته إلى الجزائر "تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى العماني والبرلمان الجزائري".

ونوه بالمناسبة ب"حرص الجانبين على التنسيق حول العديد من القضايا على مستوى الاتحاد البرلماني العربي, الإسلامي والدولي", مشيرا إلى "توافق الطرفين حول القضايا المطروحة, العربية والاسلامية والدولية".

وأضاف أنه تم في نفس الإطار, "طرح استفسارات حول آلية العمل مع البرلمان الجزائري وتبادل الزيارات في إطار التعاون والتنسيق المشترك", مؤكدا بأن اللقاء كان "مثمرا وأبان عن وجود توافق كبير حول المسائل البرلمانية والسياسية".

وبالمناسبة, أعرب الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي عن "أمله في تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي".

يذكر أن رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان قد حل بالجزائر الخميس الماضي, في زيارة تدوم ستة أيام.