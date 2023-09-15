توقف تقني للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالجزائر العاصمة

وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وحل الرئيس مادورو بالجزائر العاصمة قادما من الصين اين قام بزيارة دولة بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أجرى الرئيس الفنزويلي, نيكولاس مادورو موروس, مساء الخميس، توقفا تقنيا بالجزائر العاصمة.
وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وحل الرئيس مادورو بالجزائر العاصمة قادما من الصين اين قام بزيارة دولة بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.