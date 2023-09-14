وفد مشترك بين غرفتي البرلمان يشارك في المؤتمر الدولي التاسع للشباب البرلماني بهانوي

الجزائر- يشارك وفد برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان في أشغال المؤتمر الدولي التاسع للشباب البرلماني, المنعقد بعاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية هانوي, والذي تتمحور أشغاله حول "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار", حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لمجلس الأمة.

وأوضح المصدر ذاته أن المشاركين في هذا المؤتمر من برلمانيين وخبراء وأكاديميين سيقومون بـ"تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار لتسريع وتيرة العمل نحو هذه الأهداف العالمية", مع "تقييم التقدم المحرز في هذا المجال".

كما سيمكن المؤتمر البرلمانيين الشباب --يضيف البيان-- من "بناء المعرفة والخبرة لتمكينهم من أداء أدوارهم بشكل أفضل فيما يتعلق بمواضيع الساعة, مثل التحول الرقمي, الابتكار والشركات الناشئة والقيم الثقافية والإنسانية من أجل التنمية المستدامة".

وسيكون مجلس الأمة ممثلا في هذا المؤتمر بالعضوين حمزة بوحفص وعصام نشمة, فيما سيمثل المجلس الشعبي الوطني النائبان قريشي أمينة ومالك الحبيب.

للإشارة, يعكف الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم المؤتمر الدولي للشباب بصفة منتظمة منذ 2014, قصد "التبادل والتعلم وتحديد الاستراتيجيات المشتركة والمبتكرة لتعزيز تمكين الشباب".

وكانت المؤتمرات السابقة قد ركزت على مسألة تمكين الشباب كما قدمت توجيهات سياسية في مجالات عدة, منها المشاركة السياسية والسلم والأمن وأهداف التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والتوظيف والرفاه والتعافي من جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى العمل المناخي.