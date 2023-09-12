رئيس الجمهورية يسدي تعليمات لوزيري الداخلية والتربية بإنجاح الدخول المدرسي 2023-2024

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية "أسدى تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي, وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة, بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية".
كما أمر الرئيس تبون ب"إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية, على أن تتحمل الدولة --كما ورد في ذات المصدر-- هذه المسؤولية كاملة, وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم".
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وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة, حرصه على "إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة, لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل", محملا في نفس الوقت الولاة, ابتداء من الموسم المقبل, "مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم".
وأمر رئيس الجمهورية كذلك ب"الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية", وكذا ب"إعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ, وعرضها في مجلس وزراء قادم".
وضمن التوجيهات العامة التي قدمها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء تكليف الحكومة ب"الإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية".