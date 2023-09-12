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المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية والإدارية تواصل إثراء المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 15:15     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية والإدارية تواصل إثراء المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس

الجزائر- عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, اجتماعا خصصته لمواصلة إثراء المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس.

وأوضح بيان للمجلس أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات "واصلت دراسة وإثراء المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, حيث عقدت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 اجتماعا برئاسة السيد أحمد بوبكر, رئيس اللجنة, خصصت أشغاله للاستماع لآراء واقتراحات السادة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص هذه الوثيقة".

وأضاف ذات المصدر أن السيد بوبكر "ثمن في مستهل تدخله الجهود المبذولة من قبل مكتب وأعضاء اللجنة خلال الدورة السابقة", مؤكدا أن هذا اللقاء "يهدف إلى توسيع الاستشارة للسادة نواب الرئيس من أجل الاستفاضة في عملية إثراء مشروع القانون وفق تطلعات السادة النواب".

وخلص البيان إلى أنه "تم الاتفاق خلال النقاش على تشكيل ورشات حول بعض المحاور مع دعوة جميع الأطراف المختصة للمشاركة فيها وذلك من أجل تحيين التقرير التمهيدي لمشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, وقد شدد نواب الرئيس على ضرورة تفعيل الأداء البرلماني لتعزيز مكانة الهيئة التشريعية وكذا دور النائب بما يتوافق وأحكام الدستور".

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المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية والإدارية تواصل إثراء المشروع التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 15:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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