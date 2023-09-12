عطاف يعرب عن استعداد الجزائر التام لمد ليبيا بكافة أشكال الدعم بعد الفيضانات

الجزائر- أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء, مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي, محمد يونس المنفي, اعرب له من خلالها عن استعداد الجزائر التام لمد دولة ليبيا بكافة أشكال الدعم بعد الفيضانات المدمرة التي عرفتها, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح البيان ان السيد عطاف جدد للمنفي خلال المكالمة الهاتفية, "التعازي الخالصة باسم الجزائر حكومة وشعبا على إثر الفيضانات المدمرة التي مست ليبيا الشقيقة, مخلفة عددا كبيرا من الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين, و أكد له بأن الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها وأحزانها على إثر هذه الفاجعة".

كما اعرب الوزير - بحسب البيان ذاته - عن "استعداد الجزائر التام لمد الأشقاء في ليبيا بكافة أشكال الدعم بغية المساهمة في التخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل, حيث أكد لرئيس المجلس الرئاسي الليبي, أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من مآسي, قد أسدى تعليماته للسلطات الجزائرية المختصة للقيام فورا بإرسال المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة".

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