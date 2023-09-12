وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, اليوم, اجتماعا لمجلس الوزراء, يتناول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات الصلة بانشغالات المواطن".
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 سبتمبر 2023 14:25 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء, اجتماعا لمجلس الوزراء, يتمحور حول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي والدخول الجامعي ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية, إضافة إلى قرارات هامة تتعلق بانشغالات المواطن, وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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