الحكومة الجزائرية تأخذ علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية بعدم حاجتها للمساعدات الانسانية المقترحة من قبل الجزائر

الجزائر - أخذت الحكومة الجزائرية علما بالرد الرسمي للمملكة المغربية التي أعربت عن عدم حاجتها للمساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الثلاثاء.

و أوضح البيان أنه "في تصريح إعلامي يوم أمس، أعلن وزير العدل بالمملكة المغربية قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر، على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية".

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وأضاف : "على أساس هذا التصريح، أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية، عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارث الطبيعية. كما تواصل القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة المنشئة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدات إنسانية".

و اشار البيان أنه "في الوقت الذي استكملت فيه العملية وبعد إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة طيلة ظهيرة وأمسية البارحة، تواصلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس، حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه وبعد التقييم ، فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر".

و ختم البيان أن الحكومة الجزائرية "تأخذ علما بالرد المغربي الرسمي الذي تستخلص منه العواقب البديهية".