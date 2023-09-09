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وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-الشيلي" يشرع في زيارة الى جمهورية الشيلي

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:09     الفئـة : الجـزائـر
وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة &quot;الجزائر-الشيلي&quot; يشرع في زيارة الى جمهورية الشيلي

الجزائر - يشرع وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة (الجزائر-الشيلي)، بداية من يوم السبت في زيارة الى جمهورية الشيلي تستغرق خمسة أيام, وذلك بدعوة من رئيس نظيرتها في غرفة النواب الشيلية, حسب ما افاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني .

واوضح نفس المصدر ان هذه الزيارة "تهدف إلى تمتين روابط الصداقة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما عن طريق القنوات البرلمانية وذلك من خلال التشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين".

ويتضمن برنامج هذه الزيارة--حسب نفس البيان --" اجراء عدة لقاءات مع برلمانيين وعدد من المسؤولين التنفيذيين، الى جانب القيام بزيارة عدد من المواقع التاريخية" .

وأشار البيان الى ان وفد المجموعة البرلمانية  يتكون من السادة, حامي قادة رئيس المجموعة ورئيس الوفد إلى جانب كل من ابراهيم صعدلي ,حميدي يوسف, بلخيري رابح, ونقار محمد السالم .

آخر تعديل على السبت, 09 سبتمبر 2023 18:12
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وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-الشيلي" يشرع في زيارة الى جمهورية الشيلي
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 18:09     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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