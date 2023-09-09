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زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية

  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:11     الفئـة : الجـزائـر
زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية

الجزائر- أبدت الجزائر, اليوم السبت, استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية للمغرب ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذا البلد, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية, أبدت السلطات الجزائرية العليا, استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية و البشرية, تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق, وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين".

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زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية
  أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:11     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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