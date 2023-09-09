وجاء في البيان: "على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية, أبدت السلطات الجزائرية العليا, استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية و البشرية, تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق, وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين".
زلزال المغرب: الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية
أدرج يـوم : السبت, 09 سبتمبر 2023 13:11 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- أبدت الجزائر, اليوم السبت, استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية للمغرب ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب هذا البلد, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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