وأوضح نفس المصدر أن السيد عطاف أكد في كلمة له أمام الصحافة عقب المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيره المجري، السيد بيتر سيارتو، على "أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر، السيدة كاتالين نوفاك، إلى الجزائر مستقبلا، بدعوة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون"، مشددا على ضرورة "التحضير الأمثل لهذا الاستحقاق الهام بغية الوصول إلى مخرجات ونتائج نوعية تدشن عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الجزائرية-المجرية".
عطاف يؤكد على أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر الى الجزائر مستقبلا
أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 18:07 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الجمعة، ببودابست، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أهمية الزيارة التي ستقوم بها رئيسة المجر، السيدة كاتالين نوفاك، إلى الجزائر مستقبلا، بدعوة من رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
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