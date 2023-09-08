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الجزائر تدين بشدة الهجمات الارهابية  في مالي

  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 14:36     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تدين بشدة الهجمات الارهابية  في مالي

الجزائر - أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي البلد الشقيق، معبرة عن تعازيها وتضامنها معه في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها  عليه آفة الارهاب، حسبما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان :"تدين الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت البلد الشقيق و الجار مالي، معبرة عن تعازيها وتضامنها معه في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليه افة الارهاب".

وأضاف البيان :"تؤكد الجزائر مجددا على قناعتها الراسخة بأنه من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية، على أساس إرادة سياسية لا تستثني اي تردد او تحفظ، يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من قبل الإرهاب".

وعلاوة على ذلك، "تؤكد الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معه في تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد الشقيق"، يختم البيان.

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الجزائر تدين بشدة الهجمات الارهابية  في مالي
  أدرج يـوم : الجمعة, 08 سبتمبر 2023 14:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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