وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع

وفي أول اجتماع له مع مسؤولي هذه المؤسسات الإعلامية --يوضح المصدر ذاته-- "استمع الوزير لمختلف الانشغالات المطروحة من طرف القائمين عليها، كما قدمت له بالمناسبة شروحات وافية حول سير كل مؤسسة اعلامية".
وفي هذا الصدد، شدد السيد لعقاب على "ضرورة معالجة مختلف المشاكل المطروحة، كما ألح على ايلاء الأهمية القصوى لترقية العمل الإعلامي بمضامين هادفة ومهنية".
كما طلب الوزير من القائمين على هذه المؤسسات "تقديم تقرير دقيق، موضوعي وصادق للتمكن من رسم خارطة طريق للمستقبل".
وفي ختام الاجتماع --يضيف البيان-- أكد الوزير "حرصه على تذليل العقبات المطروحة عن طريق التعاون والتنسيق بين الهيئات وعلى مختلف المستويات".