Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 20:31     الفئـة : الجـزائـر
وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع

الجزائر- اجتمع وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, اليوم الثلاثاء بمقر دائرته الوزارية، بالمدراء العامين للمؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع, حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

وفي أول اجتماع له مع مسؤولي هذه المؤسسات الإعلامية --يوضح المصدر ذاته-- "استمع الوزير لمختلف الانشغالات المطروحة من طرف القائمين عليها، كما قدمت له بالمناسبة شروحات وافية حول سير كل مؤسسة اعلامية".

وفي هذا الصدد، شدد السيد لعقاب على "ضرورة معالجة مختلف المشاكل المطروحة، كما ألح على ايلاء الأهمية القصوى لترقية العمل الإعلامي بمضامين هادفة ومهنية".

كما طلب الوزير من القائمين على هذه المؤسسات "تقديم تقرير دقيق، موضوعي وصادق للتمكن من رسم خارطة طريق للمستقبل".

وفي ختام الاجتماع --يضيف البيان-- أكد الوزير "حرصه على تذليل العقبات المطروحة عن طريق التعاون والتنسيق بين الهيئات وعلى مختلف المستويات".

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 21:15
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 20:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.05

وزير الإتصال يجتمع بمدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع

23.09.05

مشاهدة دي ميستورا لقمع المتظاهرين بالعيون المحتلة رسالة مفادها أن النزاع لا زال قائما…

23.09.05

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

23.09.05

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد

23.09.05

مطار أبو بكر بلقايد بالشلف: فتح رحلات داخلية نحو جنوب البلاد

23.09.05

كرة القدم (مقابلة ودية): شبيبة القبائل تفوز على النادي الافريقي 2-1

الأكثــر قـراءة

23.09.05

وزارة العدل تنبه إلى أن حسابيها عبر فايسبوك وتويتر الموثقين بالشارة الزرقاء هما صفحتاها…

23.09.04

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق من ولايتي تلمسان والبيض

23.09.04

وزارة التربية الوطنية تدعو الراغبين في التوظيف كأساتذة متعاقدين إلى إيداع ملفاتهم على…

23.09.04

الدخول المدرسي سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر

23.09.05

فلاحة-تجارة : اجتماع اللجنة القطاعية المكلفة بضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك

23.09.04

إسبانيا: اعتقال عدد من المغربيين لتورطهم في جريمة سيبرانية