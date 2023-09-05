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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 20:21     الفئـة : الجـزائـر
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

الجزائر- سلم إرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2015, أمس الاثنين, نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم يوم أمس 04 سبتمبر 2023، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالإرهابي العربي لادمي سيد محمد، المكنى عقبة، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2015".

وقد كان بحوزة هذا الإرهابي --يضيف البيان-- "مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف, 4 مخازن ذخيرة و 80 طلقة عيار39×7.62 ملم".

وفي هذا الإطار, أكدت وزارة الدفاع الوطني أن "مثل هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد".

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 20:25
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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 20:21     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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