إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم يوم أمس 04 سبتمبر 2023، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالإرهابي العربي لادمي سيد محمد، المكنى عقبة، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2015".
وقد كان بحوزة هذا الإرهابي --يضيف البيان-- "مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف, 4 مخازن ذخيرة و 80 طلقة عيار39×7.62 ملم".
وفي هذا الإطار, أكدت وزارة الدفاع الوطني أن "مثل هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد".