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السيد عطاف يستعرض هاتفيا مع نظيره البريطاني علاقات التعاون و التنسيق بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:19     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يستعرض هاتفيا مع نظيره البريطاني علاقات التعاون و التنسيق بين البلدين

الجزائر - تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء, اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية, اللورد طارق أحمد, استعرض خلاله الطرفان علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين, حسب ما أفاد بيان للوزارة. 

"وقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين, لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم ابتداء من العام المقبل, و كذا التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن", حسب ما جاء في البيان.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتطرقا إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:25
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السيد عطاف يستعرض هاتفيا مع نظيره البريطاني علاقات التعاون و التنسيق بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 18:19     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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