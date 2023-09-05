السيد عطاف يستعرض هاتفيا مع نظيره البريطاني علاقات التعاون و التنسيق بين البلدين

"وقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين, لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم ابتداء من العام المقبل, و كذا التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن", حسب ما جاء في البيان.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتطرقا إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, يضيف ذات المصدر.