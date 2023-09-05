بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عطاف يشرع في زيارة عمل إلى تركيا يوم الأربعاء

وخلال هذه الزيارة - يضيف المصدر ذاته - سيترأس الوزير أحمد عطاف مناصفة مع نظيره التركي, هاكان فيدان, أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية - التركية للتخطيط.
"وهو الاجتماع الذي سيشهد مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن 12 قطاعا وزاريا من القطاعات التي تسهر على متابعة تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا", كما جاء في البيان.
وستنصب أشغال هذه الدورة -حسب ذات البيان- على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين عبد المجيد تبون و رجب طيب أردوغان بالجزائر "قريبا" بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين.
و اوضح البيان ان السيد عطاف سيحظى خلال زيارته باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التركية, رجب طيب أردوغان, وبمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى, نعمان كورتولموش.