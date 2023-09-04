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رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل سفير الشيلي بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 19:37     الفئـة : الجـزائـر
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل سفير الشيلي بالجزائر

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، يوم الاثنين، سفير جمهورية الشيلي بالجزائر، فرانسيسكو خافيير بير غونيو أورتادو، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

أوضح نفس المصدر أن السيد زعلاني أكد في مستهل اللقاء أن الجزائر "بلد الحريات وحقوق الانسان وتمثل مرجعا أساسيا لحركات التحرر في العالم وقبلة الثوار وهي تواصل نضالها لفائدة التأسيس الجديد للحق في التنمية لكل الشعوب".

من جهته، عبر السفير الشيلي عن "امتنان بلاده للتضامن التلقائي والدعم القوي الذي أبدته الجزائر قيادة وشعبا إزاء اللاجئين السياسيين الشيليين الذين اختاروا الجزائر وجهة آمنة لهم غداة انقلاب 11 سبتمبر 1973 ضد حكومة الوحدة الشعبية المنتخبة ديمقراطيا بقيادة الرئيس سلفادور أليندي".

وبالمناسبة، أكد السفير الشيلي على "وجود مساع لإقامة نصب تذكاري، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، في مكان إقامة اللاجئين الشيليين آنذاك ليبقى المكان شاهدا على قوة الترابط بين الشعبين الصديقين"، مشيرا في ذات السياق الى "الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في التقارب بين الشيلي وإفريقيا".

وفي سياق ذي صلة --يضيف البيان-- "تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية تطوير التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الشيلي لحقوق الانسان الذي يتقاطع في مهامه مع نظيره بالجزائر".

آخر تعديل على الثلاثاء, 05 سبتمبر 2023 09:19
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رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل سفير الشيلي بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 سبتمبر 2023 19:37     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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