الدورة البرلمانية 2024/2023: إيداع 8 مشاريع قوانين لدى المجلس الشعبي الوطني

و حسب ما افاد به بيان لمجلس الامة، عقب افتتاح الدورة البرلمانية، ترأس رئيس مجلس الامة، السيد صالح قوجيل، اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية، وهذا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، التي أكدت بالمناسبة أنه تم احالة ثمانية (8) مشاريع قوانين على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت.
ويتعلق الامر-يضيف المصدر- بمشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية.
كما تم احالة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات، بالإضافة الى مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وبالمناسبة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان، في الكلمة التي ألقتها خلال الاجتماع، ب"الخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد"، حاثة على "وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدا منيعا ضد أعداء الجزائر".
إمكانية إيداع 36 مشروع قانون خلال الدورة الحالية
الجزائر - بلغ عدد مشاريع القوانين التي من الممكن ايداعها لدى المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة العادية الثالثة التي افتتحت اليوم الاثنين 36 مشروع قانون, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الامة.
وتتمثل مشاريع القوانين فيما يلي:
1- مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023
2 - مشروع قانون المالية لسنة 2024
3 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 5 غشت سنة
2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013
والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
4 - مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021
5 - مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
6 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
7 - مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية
8 - مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
9 - مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
10- مشروع قانون يتضمن القانون التجاري
11 - مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات
12 - مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر
السلمي
13 - مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية
14 - مشروع قانون يتعلق بالتأمينات
15 -مشروع قان
ون يتعلق بالتعمير
16 -مشروع قانون يتعلق بالبلدية
17 -مشروع قانون يتعلق بالولاية
18 -مشروع قانون يتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية
19 -مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004،
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
20 -مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة
21 -مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى
الخارج
22-مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء
23 - مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971
والمتضمن قانون القضاء العسكري
24 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008
والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
25 - مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006
والمتعلق بالوقاية من الفساد
26 - مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات
27 - مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة
28 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018
والمتعلق بالصحة
29 - مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق
وسلامتها وأمنها
30 - مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية
31 - مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
32 - مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
33 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ ف
ي 29 ديسمبر سنة 2010
والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين
34 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002
والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها
35 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001
والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
36 - مشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.