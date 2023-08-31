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الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في "ايكواس" في اطار ترقية مبادرة رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:27     الفئـة : الجـزائـر
الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في &quot;ايكواس&quot; في اطار ترقية مبادرة رئيس الجمهورية

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, سفراء دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس), وذلك في إطار ترقية المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لضمان حل سياسي وسلمي للأزمة القائمة في النيجر, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ويتعلق الأمر -حسب نفس المصدر- بسفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر, التي تترأس بلادها حاليا مجموعة "ايكواس",  وكذا سفراء السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو.

وبهذه المناسبة, سلم السيد عطاف لضيوفه نسخا من مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون, و أمدهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها و أهدافها, يضيف البيان.

                                                                 

كما شدد في ذات السياق -بحسب المصدر ذاته- على "رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعزيز فرص الحل السياسي والسلمي للأزمة في النيجر و استبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة, بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها".

اقرأ أيضا : رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر

 

آخر تعديل على الخميس, 31 أوت 2023 19:15
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الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في "ايكواس" في اطار ترقية مبادرة رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:27     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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