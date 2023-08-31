Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:15     الفئـة : الجـزائـر
الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية

الجزائر- تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس, مكالمة هاتفية من مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون الافريقية, مولي في, استعرض خلالها العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بخصوص حل الأزمة في النيجر, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان أن هذه المكالمة خصصت "لاستعراض تطورات الأزمة في جمهورية النيجر و آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في ترقية وتفعيل حل سياسي لها, وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

اقرأ أيضا :  رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر

في هذا الإطار - يضيف المصدر - أطلع الوزير عطاف, المسؤولة الأمريكية "على العناصر الرئيسية لهذه المبادرة, وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر أو على المستويين الإقليمي والدولي".

آخر تعديل على الخميس, 31 أوت 2023 19:16
كلـمات مفتـاحيــة :
الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.31

الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

23.08.31

إعادة فتح منصة "بروغرس" للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في "ايكواس" في اطار ترقية مبادرة رئيس…

23.08.31

حزب جبهة التحرير الوطني ينوه بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق السلم في النيجر

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة…

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

الأكثــر قـراءة

23.08.28

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين

23.08.30

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

23.08.28

الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 

23.08.28

خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي

23.08.29

رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر