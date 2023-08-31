الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية

الجزائر- تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس, مكالمة هاتفية من مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون الافريقية, مولي في, استعرض خلالها العناصر الرئيسية لمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بخصوص حل الأزمة في النيجر, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان أن هذه المكالمة خصصت "لاستعراض تطورات الأزمة في جمهورية النيجر و آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في ترقية وتفعيل حل سياسي لها, وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

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في هذا الإطار - يضيف المصدر - أطلع الوزير عطاف, المسؤولة الأمريكية "على العناصر الرئيسية لهذه المبادرة, وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر أو على المستويين الإقليمي والدولي".