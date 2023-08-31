Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حزب جبهة التحرير الوطني ينوه بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق السلم في النيجر

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:23     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- نوه حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الخميس، بمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية الى تحقيق السلم في جمهورية النيجر، معتبرا إياها بمثابة "خارطة طريق لضمان حل سلمي توافقي وعادل لكل الأطراف".

وفي بيان توج اجتماع مكتبه السياسي, ثمن الحزب "موقف الجزائر تجاه الأحداث السياسية الأخيرة في النيجر"، مشيرا الى أنها "وبقدر تأكيدها على عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في إفريقيا، تؤكد على عدم استعمال القوة من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية".

وبالمناسبة، أشاد الحزب بـ"الجهود المبذولة على الصعيد الدبلوماسي بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، من خلال زياراته إلى عدد من البلدان الصديقة في العالم، والتي توجت بالعديد من الاتفاقيات في المجالات التي من شانها المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني".

وعلى صعيد آخر, أكد حزب جبهة التحرير الوطني أنه "يظل وفيا لرسالة الشهداء ومتمسكا بعقيدة ثورة نوفمبر المجيدة"، مجددا "دعمه اللامشروط للدفاع عن مؤسسات الدولة"، مع التنويه بجهود الجيش الوطني الشعبي وكل مصالح الأمن في "مكافحة ومحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وأدائه لمهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين بكل مهنية واحترافية وتأمين لحدودنا".

كما جدد "التزامه بمواقفه الثابتة لنصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكذا قضية الشعب الصحراوي في حق تقرير مصيره".

وسجل أيضا "ارتياحه للهبة الشعبية والرسمية في ليبيا المناهضة للتطبيع بكل أشكاله", يضيف البيان.

يذكر أن هذا الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للحزب, أبو الفضل بعجي, تناول "الوضع السياسي الوطني والدولي" مع استعراض عملية "تقييم الحصائل السنوية للمنتخبين المحليين وكذا التحضيرات الخاصة بانعقاد المؤتمر ال11".

كلـمات مفتـاحيــة :
حزب جبهة التحرير الوطني ينوه بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق السلم في النيجر
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 18:23     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.31

الجيش الصحراوي يقصف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد

23.08.31

إعادة فتح منصة "بروغرس" للطلبة المتأخرين عن تسجيل طلبات الإيواء والمنحة

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستقبل سفراء دول أعضاء في "ايكواس" في اطار ترقية مبادرة رئيس…

23.08.31

حزب جبهة التحرير الوطني ينوه بمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق السلم في النيجر

23.08.31

الأزمة في النيجر: عطاف يستعرض مع مساعدة كاتب الدولة الأمريكي العناصر الرئيسية لمبادرة…

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

الأكثــر قـراءة

23.08.28

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين

23.08.30

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

23.08.31

قضية اللواء المتقاعد خالد نزار: الجزائر تأسف للقراءة الرجعية للعدالة السويسرية

23.08.28

الجمعية العامة الانتخابية للفاف: إيداع أربعة ملفات ترشح لمنصب الرئيس 

23.08.28

خدمات جامعية: ابرم اتفاقية لضمان النقل المجاني للطلبة عبر الميترو والترامواي

23.08.29

رئيس الجمهورية يطلق مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر