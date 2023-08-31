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وزير المجاهدين يستقبل رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة ديان بيان الفيتنامية

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 16:30     الفئـة : الجـزائـر
وزير المجاهدين يستقبل رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة ديان بيان الفيتنامية

الجزائر- استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة ديان بيان الفيتنامية, السيد لي ثان دو والوفد المرافق له, وذلك في إطار زيارته إلى الجزائر لأجل تعزيز علاقات التعاون اللامركزي مع ولاية باتنة, حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته, أن اللقاء شكل "فرصة تعرف فيها الوفد الفيتنامي عن المهام الموكلة للوزارة والعناية التي توليها الدولة للحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وللحفاظ على الذاكرة الوطنية", كما تم التأكيد على "مستوى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تعود جذورها إلى مسار الكفاح المشترك للشعبين من أجل حريتهما واسترجاع سيادتهما".

وبالمناسبة, عبر السيد ربيقة عن "أهمية استغلال الرصيد التاريخي المشترك وجعله نقطة ارتكاز لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتطويرها, سيما في مجال حماية المجاهدين وقدماء المحاربين والحفاظ على المآثر التاريخية على غرار المتاحف والمواقع والمعالم التذكارية وترقية السياحة التاريخية", مؤكدا على "الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لذاكرة أصدقاء الثورة الجزائرية وتبليغ هذه الرسالة التاريخية النبيلة للأجيال الصاعدة".

وبدوره --يضيف البيان-- أكد السيد لي ثان على "متانة العلاقات الجزائرية-الفيتنامية", مثمنا اتفاقية التوأمة والتعاون بين ولاية باتنة ومحافظة ديان بيان, التي من شأنها "تعزيز مسار علاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال حماية الذاكرة الوطنية".

للإشارة, فإن الوفد الفيتنامي كان قد قام بزيارة لبعض هياكل الوزارة على غرار مركز الأرشيف ومركز الإعلام الآلي للاطلاع على كيفية المعالجة الرقمية لملفات القطاع, وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 31 أوت 2023 18:59
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وزير المجاهدين يستقبل رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة ديان بيان الفيتنامية
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 16:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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