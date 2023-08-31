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رئيس الجمهورية يعزي نظيره الجنوب افريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ

  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 13:29     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي نظيره الجنوب افريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس برسالة تعزية إلى نظيره الجنوب افريقي ، السيد سيريل رامافوزا، على إثر الحريق الذي خلف العديد من الضحايا والجرحى في جوهانسبورغ.

وجاء في برقية التعزية: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الفاجعة التي هزت جوهانسبورغ جراء الحريق الهائل الذي التهم العديد من الضحايا".

وأضاف رئيس الجمهورية : "وأمام هذه المأساة الأليمة التي ألمت بالشعب الجنوب افريقي الصديق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي وبصادق مواساتي لفخامتكم ولعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومجددا لكم تضامننا الصادق في هذه الظروف الأليمة".

وختم رئيس الجمهورية تعزيته بالقول: "وإذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".

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رئيس الجمهورية يعزي نظيره الجنوب افريقي في ضحايا حريق جوهانسبورغ
  أدرج يـوم : الخميس, 31 أوت 2023 13:29     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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