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رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 18:51     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء, اجتماع المجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة الوضع العام في البلاد, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, اجتماع المجلس الأعلى للأمن، خصص لدراسة الوضع العام في البلاد".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أوت 2023 19:27
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أوت 2023 18:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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