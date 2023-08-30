إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج في ظرف أسبوع

الجزائر- تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, من إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع ضبط 336075 قرص مهلوس, وهذا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أغسطس الجاري، حسب حصيلة أوردتها اليوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أوت 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

ففي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و 9 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 336075 قرص مهلوس".

أما في إطار مكافحة الإرهاب --يضيف نفس المصدر-- فقد "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على 20 قذيفة مضادة للدبابات و12 قنبلة يدوية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى، فيما تم توقيف عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة".

وعلى صعيد آخر, وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 506 شخص وضبطت 23 مركبة و133 مولدا كهربائيا و82 مطرقة ضغط و 3 أجهزة للكشف عن المعادن و 65 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

كما تم أيضا "توقيف 19 شخصا آخرين وضبط 16 بندقية صيد ومسدس آلي و2070 خرطوشة، بالإضافة إلى 3,62 قنطار من مادة التبغ و23,12 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما "أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 61355 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف والوادي".

من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 119 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني", وفقا لذات الحصيلة.