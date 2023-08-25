إيطاليا تدعم مبادرة الرئيس تبون الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر

و جاء في البيان أن السيد تاجاني "أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا لمبادرة رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون, بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا, بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر".
و أضاف البيان بأن السيد تاجاني أشار الى أن "إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة, مؤكدا استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية".