الجزائر و البنين يستعرضان سبل المساهمة في العودة للنظام الدستوري في النيجر

و أكد الطرفان في هذا الاطار "تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الافريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات والتي تم ارساؤها خلال قمة الوحدة الافريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999".
كما تبادلا المعلومات والتحاليل حول "الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها".
و يواصل السيد عطاف الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, حيث حل صباح اليوم الجمعة بكوتونو, عاصمة جمهورية البنين, أين أجرى محادثات مطولة مع نظيره البنيني, حسب بيان الوزارة.