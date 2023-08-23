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عطاف يحل بأبوجا و يجري مشاورات مع نظيره النايجيري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 20:36     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يحل بأبوجا و يجري مشاورات مع نظيره النايجيري

الجزائر- حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء اليوم الاربعاء, بأبوجا, عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية, أين أجرى مشاورات مع نظيره النايجيري, السيد يوسف مايتما توجار, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان :"في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من السيد رئيس الجمهورية, حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, عشية اليوم بأبوجا, عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية, أين أجرى فور وصوله مشاورات مطولة مع نظيره النايجيري, السيد يوسف مايتما توجار".

وقد تمحورت المحادثات بين الطرفين - حسب المصدر ذاته - "حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها".

في هذا الاطار, "تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في انهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك, حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا نظيره النايجيري السيد بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا", يضيف البيان.

وفي الختام, اتفق الوزيران - وفق ذات المصدر - "على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة".

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 08:52
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عطاف يحل بأبوجا و يجري مشاورات مع نظيره النايجيري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 20:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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