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وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني طاهر الرق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 17:39     الفئـة : الجـزائـر
وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني طاهر الرق

الجزائر - انتقل إلى رحمة الله المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، طاهر الرق، عن عمر ناهز 85 سنة، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وكان الفقيد، وهو من مواليد 14 مايو 1938 بالأغواط، قد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية السادسة التاريخية، حيث شارك في العديد من المعارك على غرار معركة "البسباسة" بمنطقة قعيقع، شرق الجلفة، والتي تعتبر من أشرس المعارك التي وقعت بالمنطقة الثانية بالولاية التاريخية المذكورة.

وغداة الاستقلال، واصل المرحوم نضاله في خدمة الوطن ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حيث تدرج في المسؤوليات إلى أن عين قائدا للقطاع العسكري لولاية غرداية، وهذا إلى غاية تقاعده.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي  وأخلص المواساة في فقدان أحد إطارات الدولة ورجالاتها المخلصين.

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 12:22
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وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني طاهر الرق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 17:39     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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