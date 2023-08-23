بتكليف من رئيس الجمهورية، الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة إلى النيجر

و جاء في البيان : "بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة ابتداء من اليوم 24 أغسطس 2023".
و تأتي هذه الزيارة -حسب ذات المصدر- في إطار المساعي "الحثيثة" و "المتواصلة" للجزائر قصد "الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر, يجنب لهذا البلد الجار والشقيق وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".
و بمناسبة هذه الزيارة, سيكون للسيد مقرمان "سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر", يضيف البيان.