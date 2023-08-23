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بتكليف من رئيس الجمهورية، الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة إلى النيجر

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 08:33     الفئـة : الجـزائـر
بتكليف من رئيس الجمهورية، الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة إلى النيجر

الجزائر- يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، بزيارة إلى النيجر إبتداء من يوم الخميس، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان : "بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد لوناس مقرمان, بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة ابتداء من اليوم 24 أغسطس 2023".

و تأتي هذه الزيارة -حسب ذات المصدر- في إطار المساعي "الحثيثة" و "المتواصلة" للجزائر قصد "الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر, يجنب لهذا البلد الجار والشقيق وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".

و بمناسبة هذه الزيارة, سيكون للسيد مقرمان "سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر", يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 10:14
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بتكليف من رئيس الجمهورية، الأمين العام لوزارة الخارجية في زيارة إلى النيجر
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 08:33     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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