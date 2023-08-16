وفاة المجاهد رشيد فرحاوي المدعو "رشيد الراد"

الجزائر- إنتقل إلى رحمة الله المجاهد المرحوم رشيد فرحاوي، المدعو "رشيد الراد" إبان الثورة التحريرية، عن عمر ناهز الـ94 عاما، حسب ما علم يوم الأربعاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

و قد التحق الفقيد الذي هو من مواليد 20 فيفري 1929 بالجزائر العاصمة, بصفوف الثورة التحريرية سنة 1955 بـ"المنطقة المستقلة"، حيث عمل تحت قيادة المجاهد ياسف سعدي وشارك، رفقة العديد من المجاهدين، في عمليات وهجومات على مراكز العدو قبل أن يتم القبض عليه وتحويله إلى سجن سركاجي سنة 1957 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

بعد الاستقلال, واصل الفقيد نضاله وكانت له العديد من الإسهامات من خلال شهاداته الحية وكتاباته عن مساره النضالي والثوري.

و باعتباره أحد رموز فريق اتحاد العاصمة العريق لكرة القدم، فقد كانت للفقيد شهادات عن دور الفرق الرياضية في دعم الثورة التحريرية, لا سيما بعد تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم واسهامه الكبير في إيصال صوت القضية الجزائرية على المستوى الدولي.