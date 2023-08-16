وإثر هذا "الحادث المأساوي" قدم السيد بوغالي "تعازيه الى رئيس مجلس الشورى الإيراني ومن خلاله لعائلات الضحايا والمصابين مؤكدا تعاطفه وتضامنه معهم في هذا الظرف الأليم، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين"، يضيف البيان.
بوغالي يدين الهجوم الإرهابي على مرقد "شاه جراغ" بإيران
أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أوت 2023 13:20 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، السيد ابراهيم بوغالي، الهجوم الإرهابي الذي أودى يوم 13 أغسطس الجاري بالعديد من الضحايا والمصابين بين زوار مرقد "شاه جراغ" في مدينة "شيراز" الإيرانية، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.
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