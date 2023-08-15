الجزائر تدين الهجوم الارهابي على مرقد بمدينة شيراز الإيرانية

فايد يبحث التعاون الإقتصادي والمالي مع سفير الصين بالجزائر -

قوجيل يشيد بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لملف الذاكرة -

الجزائر العاصمة: ضبط مستودع ملابس من صنع أجنبي تباع دون فواتير وسجل تجاري بالسمار -

تسجيل 7 وفيات غرقا في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع -

الإشادة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات بقيادة الرئيس تبون -

الكرة الطائرة/البطولة الإفريقية للأمم-2023: فوز المنتخب الجزائري على بوروندي (3-0) -

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية برج بوعريريج -

وزارة الفلاحة تؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز لتلبية حاجيات السوق الوطنية -

التسجيل من أجل الاستفادة من الخدمات الجامعية ابتداء من السبت المقبل عبر منصة إلكترونية -

سفير الجزائر بالقاهرة يستقبل من طرف وزير الخارجية المصري -

فنانون من مختلف طبوع التراث الموسيقي الجزائري يحيون سهرات الكازيف بالعاصمة -

موجة حر مرتقبة اليوم الخميس على عدة ولايات بشرق البلاد -

ترقب أمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن -

جانت : إصدار جديد يثري الساحة الثقافية والرصيد التراثي بالطاسيلي -

مالية: السيد فايد يؤكد على ضرورة استكمال رقمنة إدارة الأملاك الوطنية قبل نهاية سبتمبر المقبل -

وزير السياحة: ضرورة الشروع في عصرنة جناح الإيواء بالمحطة المعدنية لحمام بوحجر -

حيداوي يشرف بقسنطينة على انطلاق اجتماعات اللجان المتخصصة للمجلس الأعلى للشباب -

رابطة أبطال إفريقيا: النادي الرياضي القسنطيني يراهن على تشكيلته الجديدة للفوز على النجم الساحلي التونسي -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية التونسي -