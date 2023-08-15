كما أكد بيان الوزارة "تضامن الجزائر مع الجمهورية الإسلامية الايرانية الشقيقة في هذه الفاجعة الأليمة, متقدما بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين".
الجزائر تدين الهجوم الارهابي على مرقد بمدينة شيراز الإيرانية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أوت 2023 17:10 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- أدانت الجزائر الهجوم الإرهابي الذي ارتكب الأحد الماضي على مرقد "شاه جراغ " في مدينة شيراز جنوبي إيران مخلفا العديد من الضحايا والمصابين , حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤن الخارجية والجالية الوطنية بالخارج .
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