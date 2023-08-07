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إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 19:17     الفئـة : الجـزائـر
إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار

الجزائر - سلم إرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2016، أمس الأحد، نفسه للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي برج باجي مختار، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لمصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، سلم يوم أمس، الأحد 06 أوت 2023، الإرهابي المدعو +بن خية إياد+ المكنى +عبد القهار+، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة".

وأضاف البيان أن "الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزن وكمية من الذخيرة".

و"تأتي هذه العملية لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد" يشير بيان وزارة الدفاع الوطني.

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إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 19:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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