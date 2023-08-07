وفاة الرئيس الإيفواري السابق هنري كونان بيدييه : قوجيل يقدم واجب العزاء بإسم رئيس الجمهورية

و كتب السيد قوجيل في سجل التعازي : "ببالغ الحزن والأسى، تلقت الجزائر نبأ وفاة الراحل هنري كونان بيدييه، الرئيس الايفواري السابق، يوم الفاتح من شهر أوت الجاري. وأمام هذه الفاجعة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم، باسم السيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري وأصالة عن نفسي, بأخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن".

و أضاف رئيس مجلس الأمة : "كما نشاطر عائلة الراحل وكافة الشعب الايفواري حزنهم, آملين أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم ويزيدهم قوة لتجاوز هذا الظرف العصيب".

و تابع قائلا : "فبرحيل الفقيد, خسرت جمهورية كوت ديفوار رجل الدولة والسياسي المحنك وأحد أبنائها البررة الأكفاء الذين كرسوا حياتهم في خدمة بلادهم بتفان وإخلاص والدفاع عن مصالحها".