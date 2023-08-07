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وفاة الرئيس الإيفواري السابق هنري كونان بيدييه : قوجيل يقدم واجب العزاء بإسم رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 13:04     الفئـة : الجـزائـر
وفاة الرئيس الإيفواري السابق هنري كونان بيدييه : قوجيل يقدم واجب العزاء بإسم رئيس الجمهورية

الجزائر- قدم رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، يوم الإثنين، بإسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واجب العزاء بمقر سفارة كوت ديفوار بالجزائر، إثر وفاة الرئيس الإيفواري السابق، هنري كونان بيدييه.

و كتب السيد قوجيل في سجل التعازي : "ببالغ الحزن والأسى، تلقت الجزائر نبأ وفاة الراحل هنري كونان بيدييه، الرئيس الايفواري السابق، يوم الفاتح من شهر أوت الجاري. وأمام هذه الفاجعة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم، باسم السيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري وأصالة عن نفسي, بأخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن".

و أضاف رئيس مجلس الأمة : "كما نشاطر عائلة الراحل وكافة الشعب الايفواري حزنهم, آملين أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم ويزيدهم قوة لتجاوز هذا الظرف العصيب".

و تابع قائلا : "فبرحيل الفقيد, خسرت جمهورية كوت ديفوار رجل الدولة والسياسي المحنك وأحد أبنائها البررة الأكفاء الذين كرسوا حياتهم في خدمة بلادهم بتفان وإخلاص والدفاع عن مصالحها".

و خلص الى القول : "وإذ نجدد لكم أحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف والمواساة، فإننا نتمنى لبلدكم الصديق دوام التقدم والازدهار".

آخر تعديل على الإثنين, 07 أوت 2023 13:23
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وفاة الرئيس الإيفواري السابق هنري كونان بيدييه : قوجيل يقدم واجب العزاء بإسم رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 13:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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