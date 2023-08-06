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وفاة المجاهد واللواء المتقاعد ذيب مخلوف, الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي أسرة الفقيد

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 00:41     الفئـة : الجـزائـر
وفاة المجاهد واللواء المتقاعد ذيب مخلوف, الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي أسرة الفقيد

الجزائر- انتقل إلى رحمة الله, أمس الأحد, المجاهد واللواء المتقاعد ذيب مخلوف  القائد الأسبق للحرس الجمهوري.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى, المجاهد اللواء المتقاعد ذيب مخلوف, القائد الأسبق للحرس الجمهوري, يوم الأحد 6 أوت 2023 يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم, راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار, وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر تعديل على الإثنين, 07 أوت 2023 00:52
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وفاة المجاهد واللواء المتقاعد ذيب مخلوف, الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي أسرة الفقيد
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 00:41     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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