الجزائر تدعو إلى ضرورة تحقيق البلدان النامية للاكتفاء الذاتي من أجل ضمان الأمن الغذائي 

نيويورك - دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إلى ضرورة تحقيق البلدان النامية للاكتفاء الذاتي من اجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وأدلى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بهذا التصريح بمناسبة نقاش عام رفيع المستوى حول "اللاأمن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة والنزاعات"، و الذي جرى يوم الخميس الفارط بمجلس الأمن الدولي بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسة المجلس لشهر أغسطس.

وجاء هذا النقاش الذي ترأسه كاتب الدولة الأمريكي، السيد انطوني بلينكن، في وقت دقيق يتسم بالارتفاع المتزايد لعدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة، و هي الوضعية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأسباب العميقة لوضعية اللاامن الغذائي و سوء التغذية.

وأضاف السيد بن جامع ان الجزائر لم تدخر أي جهد لدعم جيرانها، سيما منها دول الساحل و تقديم المساعدات الغذائية و الصحية اللازمة لهم، و تمكينهم من مواجهة تبعات النزاعات الداخلية و الكوارث الطبيعية.

كما دعا إلى تبني مقاربة شاملة و مدمجة التي من شانها حشد جهود جميع الأطراف الفاعلة من اجل إنشاء أنظمة غذائية ملائمة.

في هذا الصدد، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى التمويل الدائم و نقل التكنولوجيا و تعزيز قدرات البلدان النامية، سيما في إفريقيا، من اجل السماح بتجسيد برنامج 2030 للتنمية المستدامة. وكان مجلس الأمن قد صادق قبل افتتاح هذا النقاش العام بالإجماع، على اعلان رئاسي يتعلق ب"اللاامن الغذائي العالمي الناجم عن المجاعة و النزاعات".

وعلى اثر هذا الإعلان، أعرب مجلس الأمن الدولي عن انشغاله بخصوص عدم كفاية المساعدات الإنسانية و تمويل التنمية التي تحد من جهود مكافحة اللاأمن الغذائي و خطر المجاعة الناجمة عن النزاعات، داعيا الى معالجة الأسباب العميقة للنزاعات، طبقا للقانون الدولي.