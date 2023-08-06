الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط

الجزائر - ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد بمقر وزارة الدفاع الوطني، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة لمتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة يونيو 2023، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023، ترأس السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح هذا اليوم الأحد 06 أوت 2023 بمقر وزارة الدفاع الوطني، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في هذه الدورة، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الطلبة المكرمين".

وأشار ذات البيان أن هذا التكريم شمل "الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا، حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.34 %"، في حين بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 100%".

وبهذه المناسبة، "ألقى السيد الفريق أول كلمة حرص من خلالها على تبليغ الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني رئيس الجمهورية نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة، كما تقدم لهم بدوره بتهانيه الخالصة على هذا النجاح المتميز".

وقال في هذا الصدد: "يطيب لي في المستهل أن أزف إلى شبلات وأشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2023، تهاني وتبريكات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة".

وتابع قائلا: "كما أتقدم لكم بدوري، ومن خلالكم، إلى كافة زملائكم الذين تمكنوا من نيل هاتين الشهادتين، بتهاني الخالصة على هذا النجاح الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والنتائج الإيجابية التي ما فتئ يحققها الجيش الوطني الشعبي على كافة الأصعدة وفي كل المجالات".

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن هذه "النتائج المتميزة تحققت أولا بفضل جهود الشبلات والأشبال ومثابرتهم على التحصيل العلمي طوال السنة الدراسية، وثانيا بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة".

واستطرد بالقول: "ومن الأكيد أن هذه النتائج الممتازة كانت ثمرة جهودكم ومثابرتكم على التحصيل العلمي طوال السنة الدراسية، وبفضل كذلك الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومتنا التكوينية العسكرية التي نسعى باستمرار إلى تحسين أدائها وتكييفها مع تطورات العصر، باعتبارها المشتلة الحقيقية التي تترعرع فيها كفاءات الغد التي تجمع بين استيعاب المعارف العصرية بكافة تفرعاتها العلمية والتشبع بالقيم الوطنية الراسخة لبلادنا".

وفي ختام اللقاء، "فسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهما، ليأخذ بعد ذلك الفريق أول صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين ومع عائلاتهم"، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني.