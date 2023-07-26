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ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 21:18     الفئـة : الجـزائـر
ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا

سانت بطرسبرغ (روسيا) - حل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء اليوم الاربعاء, بمدينة سانت بطرسبرغ بفيدرالية روسيا, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للمشاركة في أشغال القمة الثانية روسيا-افريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني.

وستجرى فعاليات هذا الحدث يومي الخميس و الجمعة (27 و 28 يوليو الجاري) بمدينة سانت بطرسبرغ, أين سيبحث المشاركون آفاق تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية متعددة الاشكال بين الدول الإفريقية وروسيا.

وستشهد القمة, المنظمة تحت شعار "من أجل السلم والأمن والتنمية", حضور ممثلين عن 49 دولة افريقية منهم 17 رئيس دولة من القارة, لدراسة سبل تنويع مجالات التعاون, لاسيما في الميادين السياسة والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية وكذا المصادقة على مخطط عمل منتدى الشراكة الروسية الافريقية 2023-2026.

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ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 21:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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