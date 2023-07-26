Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 18:48     الفئـة : الجـزائـر
السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

الجزائر - أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي عرفتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.

ويترأس هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلي عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، السيد عبد الحميد عفرة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, كشف السيد مراد أنه تم تسجيل 140 حريقا على مستوى 17 ولاية أغلبها بالجهة الشمالية الشرقية للبلاد خلفت "خسائر في الأرواح والممتلكات وحرق مساحات معتبرة من الغابات والاحراش والأشجار المثمرة"، مشيرا الى ان هذه الأضرار "تستدعي تعبئة وسائل وإمكانيات معتبرة للتخفيف من معاناة المتضررين".

وذكر الوزير أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أخذ عهدا على نفسه بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن، فقد تم اسداء التعليمات الضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين من أجل تعويضهم في أقرب الآجال".

وأضاف في هذا السياق أن اللجان البلدية والولائية تعكف على "إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك المواطنين"، والتي ستكون بدورها --مثلما قال-- "محل فحص وتقييم من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات".

وأوضح ان هذه اللجنة "ستقوم بتحديد التعويضات المستحقة لكل متضرر تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة بمواطنيها عند وقوع الكوارث الطبيعية".

وحث السيد مراد أعضاء هذه اللجنة على "العمل بتفان ودون انقطاع الى غاية إتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من طرف اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة لكل عائلة أو فرد".

وأشار السيد مراد بالمناسبة الى أنه تم خلال موجة حرائق الغابات التي عرفتها البلاد من 23 الى 25 يوليو الجاري "تسخير 8000 عون وضابط حماية مدنية و إقحام أزيد من 530 شاحنة إطفاء وطائرات وحوامات، الى جانب تجنيد إمكانيات ووسائل مختلف مصالح الدولة والجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الخاصة والمواطنين، مما سمح بالحد من الأضرار وتجنب خسائر كان يمكن أن تكون فادحة والتحكم في معظم الحرائق في ظرف وجيز".

آخر تعديل على الأربعاء, 26 جويلية 2023 18:52
كلـمات مفتـاحيــة :
السيد مراد يشرف على تنصيب اللجنة المتعددة القطاعات لتعويض المتضررين من حرائق الغابات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 18:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.26

بحث التعاون متعدد الأبعاد وآفاقه على المدى الطويل في قلب قمة روسيا-إفريقيا بسانت بطرسبرغ

23.07.26

ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا

23.07.26

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالإمكانيات الكبيرة المسخرة لإخماد الحرائق

23.07.26

الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية

23.07.26

إستراتيجية المجلس الأعلى للشباب ترتكز على توسيع قاعدته والمشاركة في السياسات العمومية…

23.07.26

الإتحاد الإفريقي يدين ب"شدة " محاولة الانقلاب في النيجر

الأكثــر قـراءة

23.07.26

يوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

23.07.25

موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد

23.07.24

حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يعزي أسر الضحايا

23.07.24

الأوضاع العامة في المغرب تشكو من خلل تاريخي وبنيوي تنامى مع تغول الفساد والاستبداد

23.07.25

رابطة أبطال إفريقيا (2023-2024) : نتائج عملية القرعة الخاصة بالدورين الاوليين

23.07.25

فتح باب التسجيل للحاصلين على البكالوريا في مسابقات الالتحاق بمعاهد التكوين الفني في شتى…