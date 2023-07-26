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السيد عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 17:04     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجري

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجري، مسعودو حسومي، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الاربعاء.

"ويأتي هذا الاتصال الهاتفي، الذي تركز حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، في أعقاب البيان الرسمي الذي أدانت فيه الجزائر بشدة محاولة الانقلاب التي تجري في هذا البلد الشقيق والجار"، كما جاء في البيان.

وخلال الاتصال، طلب السيد عطاف - بحسب المصدر ذاته - من نظيره النيجري "أن ينقل إلى الرئيس محمد بازوم، دعم وتضامن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، في هذه المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة".

كما نقل الوزير أحمد عطاف تمنيات الرئيس عبد المجيد تبون بأن "تتغلب جمهورية النيجر بسرعة على هذه المحنة وتعود بحزم وثبات إلى طريق الاستقرار السياسي والمؤسساتي"، يضيف البيان.

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السيد عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره النيجري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 17:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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