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الجزائر تتابع ب"قلق بالغ" تطورات الأوضاع في النيجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 16:26     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تتابع ب&quot;قلق بالغ&quot; تطورات الأوضاع في النيجر

الجزائر - تتابع الجزائر ب"قلق بالغ" تطورات الأوضاع في النيجر, مدينة ب"شدة" محاولة الانقلاب الجارية في هذا البلد, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان : "تتابع الجزائر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر وتدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في هذا البلد الشقيق".

 و أكدت الجزائر من جديد "تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي, بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات", داعية لوضع حد "فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون".

كما تشدد --يضيف ذات البيان-- على "ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر, بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار الذي يواجه تحديات معتبرة في منطقة تواجه أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة".

 

آخر تعديل على الأربعاء, 26 جويلية 2023 16:29
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الجزائر تتابع ب"قلق بالغ" تطورات الأوضاع في النيجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 16:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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