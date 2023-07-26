إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

الجزائر- تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات نفذت عبر النواحي العسكرية من 19 إلى 25 يوليو الجاري، من إحباط محاولات إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب مع توقيف 30 تاجر مخدرات، حسب حصيلة عملياتية أوردتها يوم الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

و أوضح نفس المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جويلية 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

و في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين, فيما تم كشف وتدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بالبليدة".

و في إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 30 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط كيلوغرامين (02) من مادة الكوكايين و127032 قرص مهلوس".

و بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإيليزي, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "172 شخصا وضبطت 13 مركبة و160 مولدا كهربائيا و90 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 7 أشخاص آخرين وضبط 8 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ20 طنا بالإضافة إلى 1531 وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".