السيد مراد يعاين المناطق المتضررة ويطلع على تقدم عمليات الاخماد بولايتي البويرة و بجاية

الجزائر - عاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد, اليوم الثلاثاء, المناطق المتضررة من الحرائق على مستوى ولايتي البويرة و بجاية, واطلع على تقدم عمليات الاخماد ومدى التكفل بالمواطنين المتضررين, حسب ما افادت به الوزارة.

وبأول محطة، اطلع السيد مراد، الذي كان مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، ببلدية الزبربر بولاية البويرة على "مستوى تقدم العمليات وظروف عمل اعوان الحماية المدنية ومدى التكفل بالمواطنين"، حيث أكد لهم أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "يحرص على التواجد الميداني إلى جانب المواطن سيما في الظروف الصعبة".

وبعد أن ترحم على أرواح ضحايا هذه الحرائق التي مست عدة ولايات، أكد الوزير أن "مصالح الدولة ستتكفل بتعويض المتضررين وأن اللجان المحلية باشرت عملها".

وفي ولاية بجاية، تفقد السيد مراد عمليات الاخماد للبؤر المتبقية، سيما من خلال الطلعات الجوية لطائرات الإطفاء المجندة.

وبهذه الولاية أكد على "ضرورة الابقاء على درجة التأهب إلى غاية الاخماد النهائي" للحرائق , مشيدا بتجند أعوان الحماية المدنية و أفراد الجيش الوطني الشعبي و مختلف الاسلاك الاخرى.

وخلال استماعه لانشغالات المواطنين أثنى السيد مراد, على "المساهمة الكبيرة للمواطنين" و التآزر الذي يميز أبناء الجزائر في مثل هذه الحالات, مجددا التأكيد على تعويض المتضررين مباشرة بعد معاينة الاضرار من طرف اللجان المحلية.

وبذات الولاية اطلع الوزير بمطار عبان رمضان على وتيرة التدخلات الجوية لإخماد الحرائق , وثمن بالمناسبة "الدور الكبير" للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي , كما نوه بمستوى "الفعالية" التي ميزت الطلعات الجوية والتي ساهمت في "التحكم السريع " في الوضع.