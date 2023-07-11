مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير: شركات جزائرية ترفع سقف طموحاتها للتصدير -

السيد عون يلتقي أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان -

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد رضا بوزيان -

الألعاب الرياضية العربية / ملاكمة (نهائيات الإناث): تتويج المنتخب الجزائري باللقب ب8 ميداليات منها 5 ذهبيات -

كهرباء: الاستهلاك الوطني يسجل مستوى قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي -

الألعاب الرياضية العربية/ ملاكمة: تتويج الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية -

سباحة: سجل ثري لجواد صيود في انتظار المزيد -

الألعاب الرياضية العربية/ ملاكمة: ميدالية ذهبية للجزائرية زبيدة هيام فاطمة الزهراء -

الألعاب الرياضية العربية/سباحة: العناصر الجزائرية أكثر المتوجين بالذهب -

الألعاب الرياضية العربية/ملاكمة: ميدالية ذهبية للجزائرية خليف حجيلة -

رئيس الجمهورية يأمر الحكومة باستحداث المجلس الأعلى للمصدرين -

رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و إيريس تفوز ب الوسام الشرفي للتصدير -

استمرار موجة الحر على عدة ولايات من الوطن إلى غاية يوم غد الأربعاء -

إسبانيا: رئيسة البرلمان الباسكي تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الصحراوية -

كاتب الدولة الأمريكي يدعو السيد عطاف للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن -

افتتاح معرض البحر .. القصبة وحكاية الذاكرة للفنان التشكيلي نسيم طالب -

المجتمع المدني للحوار و المواطنة و التنمية المحلية مدرسة لتكوين القيادات الشبانية القادرة على إنتاج مشاريع -

سوناطراك تسلم ل إيني أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويله الى غاز ببيومبينو بإيطاليا -

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط -