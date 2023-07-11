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مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:42     الفئـة : الجـزائـر

لجزائر - صدر في العدد 44 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية بغرض انجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة واميزور (ولاية بجاية).

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-231 الذي وقعه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن في 20 يونيو الماضي والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة ارض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة (ولاية بجاية)، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة واميزور.

وتعين حدود قطعة الأرض المعنية بمساحة قدرها 6 هكتارات و30 آرا و11 سنتيارا، حسب نفس المصدر.

وصدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي آخر، يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.

وحسب المرسوم رقم 23-233 المؤرخ في 20 يونيو 2023، تبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي الفلاحية المعنية ب 617 هكتارا و57 آرا و75 سنتيارا الواقعة في ولايات الطارف، قالمة، سوق أهراس وتبسة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:53
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مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:42     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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