وجاء في نص التعزية: "تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية إلى أسرة الفقيد المغفور له بإذن الله، الصحفي بمديرية الأخبار للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، محمد رضا بوزيان، وإلى الأسرة الإعلامية، بأصدق التعازي وعميق المواساة، مع التضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".
المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد رضا بوزيان
أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:19 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها في وفاة الصحفي بالتلفزيون الجزائري، محمد رضا بوزيان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء.
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