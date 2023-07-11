رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، على تكريم 13 مصدرا منهم مؤسسة "إيريس" Saterex-IRIS ، التي حازت على "الوسام الشرفي للتصدير"، الى جانب تكريم فرع لمؤسسة "صافكس" كأحسن هيئة مرافقة للتصدير.

وتم التكريم خلال اشراف رئيس الجمهورية على افتتاح الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير" التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تحت شعار "التزام، انجازات و آفاق" بهدف تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2020-2022) و التعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحرقات.

وصدرت "إيريس" خلال الفترة المعنية منتجاتها، من أجهزة الكترونية و كهرومنزلية و اطارات العجلات، بقيمة اجمالية قدرها 45 مليون دولار الى 28 بلدا. و تطمح الشركة، التي تشغل 3455 عاملا، الى تصدير 146 مليون دولار آفاق سنة 2029.

وتم اجمالا منح أوسمة شرفية تكرم 11 فئة من المصدرين، لفائدة 13 مصدرا، فضلا عن وسام آخر تم منحه لشركة "تصدير"، فرع الشركة الجزائر للمعارض و التصدير (صافكس) كأفضل هيئة مرافقة للمصدرين خلال الفترة المعنية.

فإلى جانب "الوسام الشرفي للتصدير"، تم منح جائزة "أفضل مصدر للمنتجات الصناعية" ل3 مؤسسات هي "ميديتيرانين فلوت غلاس.أم.أف.جي Mediteranean Float Glassmfg و"فاداركو" Faderco (فرع وراك - Warak)، و"سوميفوس" Somiphos، و منح جائزة "أفضل مصدر للصناعة الصيدلانية" لمؤسسة "اي.أم.سي" IMC و جائزة "أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية" لمؤسسة "بوبلنزة اغرو اليمونتار" Boubelenza Agro Alimentaire".

كما تم منح جائزة "أفضل مصدر تمور" لمؤسسة "بيودات ألجيري" Biodattes Algérie و جائزة "أفضل مصدر لزيت الزيتون" لمؤسسة "كياراد" Etablissement Kiared و جائزة "أفضل مصدر خدمات (مؤسسة ناشئة)" للمؤسسة الناشئة "يسير" Yassir Statrt-UP و جائزة "أفضل مصدر للقارة الافريقية" ل"شركة توزيع مواد البناء" التابعة لمجمع "جيكا" (Sodismac).

وحاز أمير بن حمادي، رئيس مجلس ادارة مؤسسة "كوندور اليكترونيك" Condor Electronics على جائزة "أفضل مصدر شاب" فيما حازت مسيرة مؤسسة "إكسبو كوير" Expo Cuir على جائزة "أفضل مصدر امرأة".

وتم منح جائزة "أفضل شركة مصدرة أجنبية أو مختلطة ناشطة في الجزائر" لمؤسسة "السويدي كابل ألجيريا" El Sewedy Cables Algeria.

قائمة المؤسسات المصدرة المكرمة خلال الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير"

قام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، خلال اشرافه على افتتاح الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير" التي نظمت تحت شعار "التزام، انجازات و آفاق"، بتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

فيما يلي قائمة المؤسسات المصدرة التي تم تكريمها بالمناسبة، مع ذكر اسم الجائزة، المؤسسة المعنية، المنتجات المصدرة، قيمة الصادرات و عدد البلدان المصدر اليها، و ذلك خلال الفترة 2020-2022 :

- جائزة أفضل مصدر "الوسام الشرفي للتصدير":

- المؤسسة: "إيريس" Saterex-IRIS "

المنتجات المصدرة : الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية/إطارت العجلات

قيمة الصادرات : 45،03 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 28 بلدا

جائزة "أفضل مصدر للمنتجات الصناعية":

المؤسسة: "ميديتيرانين فلوت غلاس.أم.أف.جي"Mediteranean Float Glass MFG"

المنتجات المصدرة: الزجاج المسطح

قيمة الصادرات : 136،94 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 35 بلدا

المؤسسة: فاداركو" Faderco (فرع Warak)

المنتجات المصدرة: المنتجات الصحية والسيليلوز

القيمة المصدرة: 63،62 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 23 بلدا

المؤسسة: "سوميفوس" Somiphos

المنتجات المصدرة: الفوسفات

القيمة المصدرة

: 350،02 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 21 بلدا

- جائزة "أفضل مصدر للصناعة الصيدلانية":

المؤسسة: "اي.أم.سي" IMC

المنتجات المصدرة: أدوية ومواد صيدلانية

القيمة المصدرة: 5،36 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 10 بلدان

- جائزة "أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية":

المؤسسة: "بوبلنزة اغرو اليمونتار" Boubelenza Agro Alimentaire

المنتجات المصدرة: الخروب ومشتقاته

القيمة المصدرة: 47،6 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 25 بلدا

- جائزة "أفضل مصدر تمور":

المؤسسة: "بيودات ألجيري" Biodattes Algérie

المنتجات المصدرة: التمور

القيمة المصدرة: 4،93 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 16 بلدا

- جائزة "أفضل مصدر لزيت الزيتون":

المؤسسة: "كياراد" Etablissement Kiared

المنتجات المصدرة: زيت الزيتون

القيمة المصدرة: 201 ألف دولار

عدد البلدان المصدر إليها : بلدين (02)

- جائزة "أفضل مصدر خدمات (مؤسسة ناشئة):

المؤسسة الناشئة: "يسير" Yassir Statrt-UP

المنتجات المصدرة: الخدمات

القيمة المصدرة: 18،7 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 6 بلدان

- جائزة "أفضل مصدر للقارة الافريقية":

المؤسسة: "شركة توزيع مواد البناء" التابعة لمجمع "جيكا" Sodismac

المنتجات المصدرة: الإسمنت

القيمة المصدرة: 182،01 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 23 بلدا

- جائزة "أفضل مصدر شاب"

المؤسسة: "كوندوراليكترونيكس"Condor Electronics

المنتجات المصدرة: الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية

القيمة المصدرة: 28،5 مليون

دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 15 بلدا

- جائزة "أفضل مصدر امرأة":

المؤسسة: "إكسبو كوير" Expo Cuir

المنتجات المصدرة: الجلود

القيمة المصدرة: 450 ألف دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 4 بلدان

- جائزة "أفضل شركة مصدرة أجنبية أو مختلطة ناشطة في الجزائر":

المؤسسة: "السويدي كابل ألجيريا" El Sewedy Cables Algeria

المنتجات المصدرة: الكوابل الكهربائية والمحولات الكهربائية

القيمة المصدرة: 29،18 مليون دولار

عدد البلدان المصدر إليها : 17 بلدا.

- كما تم منح وسام الاستحقاق لشركة "تصدير"، فرع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (صافكس)، التي نظمت 96 تظاهرة اقتصادية بالجزائر والخارج خلال نفس الفترة.