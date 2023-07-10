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المدرسة تقوم بدور أساسي في تعليم التاريخ وترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الناشئة

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 20:01     الفئـة : الجـزائـر
المدرسة تقوم بدور أساسي في تعليم التاريخ وترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الناشئة

الجزائر- أكد وزير التربية الوطنية, السيد عبد الحكيم بلعابد, اليوم الاثنين، أن المدرسة الجزائرية تقوم بدور أساسي في تعليم التاريخ وترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الناشئة من خلال المناهج الدراسية الموجهة لتكوين شخصيتهم.

وأوضح السيد بلعابد خلال إشرافه على احتفالية نظمتها الوزارة بقصر الثقافة مفدي زكريا (الجزائر العاصمة) بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لعيد الاستقلال والشباب, أن المدرسة الجزائرية تعمل على "ترقية التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة",

مبرزا أن ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى هذه الاجيال "سيتيح لها على الدوام ترقية الحس الوطني لديها وتنشئتها على احترام رموز الثورة وصون ذاكرة الشهداء وكرامة المجاهدين".

كما تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج التعليمية --يضيف السيد بلعابد-- إلى "ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر ومعانيها النبيلة"، لا سيما وأن الجزائر --مثلما قال-- "جعلت من الحفاظ على الذاكرة الوطنية واجبا وطنيا مقدسا مثلما شدد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

واعتبر أن تنظيم هذه الاحتفالية وغيرها من النشاطات التربوية عبر الوطن، إحياء لعيد الاستقلال والشباب, تهدف الى التعريف بمعالم التاريخ والذاكرة الوطنية لدى لأجيال الناشئة، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للبرامج الذي يتشكل من أساتذة باحثين ومفتشين متخصصين وخبراء في التربية يعكف على "إعادة النظر في البرامج التعليمية ومراجعتها وفق خطة مدروسة لمواكبة المرحلة الجديدة التي يشهدها المجتمع الجزائري".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 08:53
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المدرسة تقوم بدور أساسي في تعليم التاريخ وترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الناشئة
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 20:01     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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