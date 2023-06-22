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الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 جوان 2023 00:36     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر تدين &quot;بأشد العبارات&quot; الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل

الجزائر - أدانت الجزائر, اليوم الخميس, "بأشد العبارات" الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

و جاء في البيان: "تدين الجزائر بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية المتكررة وأعمال الترويع" التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة، "بتشجيع وحماية" من سلطات الاحتلال الصهيوني، "ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم، وتطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقا فاضحا ومتكررا لكل القوانين والأعراف الدولية".

و أضاف ذات المصدر: "وإذ تجدد الجزائر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنها تؤكد مرة أخرى تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت الداعم له في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

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الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 جوان 2023 00:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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